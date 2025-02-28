Реверанс від Путіна: для чого насправді Росії нова допомога від КНДР

Розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР надіслала у Курську область підкріплення. До Росії могло прибути близько 3 тисяч північних корейців, а також зброя і техніка.

Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що вже давно не було сумнівів у тому, що Північна Корея надає свою техніку та боєприпаси. Кількість артилерійських снарядів рахували у сотнях тисяч.

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Чи підсилить Росію нова допомога

За різними оцінками, до 50% усіх снарядів, які має зараз Росія, є північнокорейського виробництва. Крім цього, окупантам передають балістичні ракети – аналоги "Іскандерів", артилерійські установки 70-их років минулого століття. Але значної переваги ці системи не дають.

Причина в тому, що вони застарілі. Також є багато питань щодо їхньої далекобійності й точності. Через те, що у росіян бракує своїх систем, вони змушені купляти північнокорейські,

– зауважив Павло Нарожний.

Щодо надання додаткового контингенту від КНДР, то його могли відправити на навчання. Північнокорейська армія – це 1, 5 мільйони особового складу. Якщо ми чуємо, що приїхали тільки 3 тисячі бійців, частина з яких спеціалісти з РЕБ і сапери, то, скоріш за все, вони перейматимуть досвід і навряд чи зможуть реально допомогти на лінії зіткнення.

На окупованих територіях України перебуває 500 – 600 тисяч росіян. З КНДР приїхало 3 тисячі. Це лише пів відсотка. Як вони можуть змінити ситуацію? Суттєво ніяк. Це більше реверанс від Путіна Кім Чен Ину, ніж реальна допомога,

– підкреслив військовий експерт.

До слова, армія КНДР вже втратила у війні приблизно 4 тисячі бійців з 12 тисяч, які перекинула у Росію. Очільник ГУР Кирило Буданов також підтвердив постачання самохідних установок від Північної Кореї.