Солдати КНДР атакували ЗСУ на Курщині, "як у фільмі про Другу світову", – BI

Росія залучила до війни проти України військових КНДР, які захищали Курську область. Західні журналісти окреслили, як відбувались атаки військових КНДР.

Український командир, командир резервної групи 4-ї роти 33-го десантно-штурмового полку Ігор "Сахара" Коновал розповів, що в бою військові КНДР атакували у стилі, схожому на сцени з фільмів про Другу світову війну. Про це пише 24 Канал із посиланням на Business Insider.

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Просто кидалися від лінії дерев

Він пояснив, що військові КНДР, які воювали на боці Росії, не мали належної підготовки. Росіяни використовували їх як "гарматне м'ясо".

За словами Коновала, їхні дії на полі бою часто виглядали хаотичними і нагадували бойові тактики минулих воєн.

На початку січня "Сахара" брав участь в операції із захоплення селища Махнівка у Курській області. Під час бойових дій українські військові помітили північнокорейських солдатів, які бігали між будівлями та наражались на удари артилерії.

В бою вони просто кидалися вперед від лінії дерев, як у фільмі про Другу світову війну,

– пояснив він.

Військовий сказав, що, ймовірно, їм бракувало командування, тому вони не знали, що робити в цій ситуації. Бійці нашого підрозділу також були здивовані такою поведінкою.

Тактика "людських хвиль"

Солдати КНДР, ймовірно, пройшли тільки базові навчання перед тим, як їх відправили у зону бойових дій.

Такий стиль ведення бою збігається з оцінкою адміністрації США, яка раніше заявила, що північнокорейські війська використовують тактику "людських хвиль". Водночас вона не дає значних результатів.

Війська КНДР не мали бойового досвіду десятиліттями. У боях у Росії загинули або отримали поранення близько 4000 солдатів КНДР.