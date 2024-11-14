Північнокорейські солдати воюють поруч з росіянами в Курській області, – ISW

Росія залучила на свій бік військових Північної Кореї. У Інституті вивчення війни розповіли, що вони вже воюють у Курській області.

Розвідки Південної Кореї та США підтвердили, що північнокорейські військові беруть участь у бойових діях на території Росії, зокрема в Курській області. Про це пише 24 Канал із посиланням на ISW.

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Військові КНДР воюють в Курській області

Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила про участь північнокорейських військових у бойових діях на території Росії. Вони пройшли підготовку та поступово розгортались на полі бою протягом останніх двох тижнів.

Підтвердження цього факту також надійшло від розвідки США. це підтвердив речник Державного департаменту США Ведант Патель. Він пояснив, що понад 10 тисяч північнокорейських військових розміщені на сході Росії, і більшість із них перемістилися до Курської області.

Розмови про військових КНДР, які виступають на боці Росії тривають вже доволі довго.