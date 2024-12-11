В обмін на солдатів Росія передасть Північній Кореї винищувачі, – ISW

Співпраця Росії та Північної Кореї посилюється. Москва планує передати Пхеньяну винищувачі МіГ-29 і Су-27 в обмін на розгортання КНДР військ для підтримки війни проти України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітиків американського Інституту вивчення війни – ISW.

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Росія планує передати КНДР винищувачі МіГ-29 і Су-27

Командувач Індо-Тихоокеанським командуванням США 10 грудня повідомив, що Росія уклала угоду з КНДР, згідно з якою погодилася відправити МіГ-29 і Су-27 в обмін на розгортання військ Північної Кореї для підтримки війни проти України.

Семюел Папаро підкреслив, що отримання КНДР цих винищувачів посилить її військовий потенціал. Також зазначив, що в рамках цієї угоди Пхеньян, ймовірно, очікує від Росії додаткової військової техніки й технологій, зокрема, апаратів повернення балістичних ракет, підводних технологій і систем ППО.

Адмірал також сказав, що північнокорейські солдати залишаються в зонах бойових дій, ймовірно, маючи на увазі Курську область. Однак, поки що нібито не ведуть активних бойових дій.

Раніше, 21 жовтня, південнокорейський телеканал TV Chosun 21 жовтня опублікував ексклюзивний репортаж про те, що Північна Корея відправила невизначену кількість пілотів винищувачів до Владивостока перед розгортанням наземних військ в Росії на початку жовтня. Ймовірно, з метою навчити льотчиків керувати російськими винищувачами.

Пілоти КНДР проходять підготовку на штурмовиках Су-25, які вже є частиною парку ВПС Корейської народної армії. Це що додатково вказує на те, що постачання російських винищувачів принесе користь і розширить військові можливості Північної Кореї, особливо в повітряному просторі, наголосили аналітики.

За оцінками ISW, військова співпраця між Росією і КНДР значно активізувалася після підписання договору про всеосяжне стратегічне партнерство в червні 2024 року. Особливо після того, як ця угода набула чинності 4 грудня.