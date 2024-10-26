Участь північнокорейських військ у бойових діях зробить КНДР стороною війни, – ISW

Розмови про залучення військових КНДР до війни проти України на боці Росії тривають доволі давно. У Інституті вивчення війни поділились висновками щодо цього.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що Росія розгорне сили КНДР у невизначених зонах бойових дій 27 і 28 жовтня. Він також підкреслив, що залучення Росією північнокорейських сил до бойових дій буде ескалацією, тож закликав міжнародну спільноту тиснути на Москву та Пхеньян.

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Росія планує залучити війська КНДР

Розвідка Нідерландів вважає, що Росія розгорне щонайменше 1500 північнокорейських сил, ймовірно, у Курській області. Також ГУР раніше перехопило аудіозапис, на якому підрозділи російської 810-ї окремої морської піхотної бригади, яка перебуває в Курській області, висловлюють занепокоєння щодо здатності війська Північної Кореї пристосуватися до культури та мови російського командування.

Речник української десантно-штурмової бригади, яка діє на Курському напрямку, заявив, що українські війська поки не бачили північнокорейських військ у Курській області. За його словами, північнокорейські війська не мають досвіду ведення широкомасштабних, технічних війн. Керівник українського Центру військово-правових досліджень Олександр Мисієнко заявив, що спроби Росії залучити війська КНДР до війни свідчать про нездатність Росії залучити достатню кількість свого населення.

КНДР не спростовує інформацію

Віцеміністр закордонних справ Північної Кореї Кім Чен Гю не спростував повідомлення про розгортання північнокорейських військ у Росії. Натомість він заявив, що таке розгортання відповідатиме принципам міжнародного права.

Президент Росії Владімір Путін під час інтерв'ю російському державному телеканалу про підсумки саміту БРІКС у Казані також не спростував присутність північнокорейських військ у Росії.

Участь північнокорейських військ у бойових діях у Курській області чи прифронтових районах в Україні зробила б Північну Корею активним комбатантом і стороною у війні Росії в Україні,

– мовиться у зведенні від ISW.

Кремль, ймовірно, проводить інформаційні операції, щоб звинуватити Україну в тому, що вона є спровокувала вторгнення Росії в Україну, щоб виправдати використання військ Північної Кореї як комбатантів у своїй війні.