"Бойові раби": КНДР відправила на війну в Україну елітний підрозділ, – Bild

Кім Чен Ин передав Кремлю елітний підрозділ північнокорейських солдатів. Їх називають "бойовими рабами", які вважаються одними з найжорстокіших.

Про це пише Bild. Там зауважили, що перші солдати прибули ще у вересні.

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КНДР дала Кремлю "бойових рабів"

Розвідка Південної Кореї NIS дізналася подробиці про те, яких солдатів КНДР відправила у Росію, щоб ті воювали проти України. Так, ще напередодні візиту Сєргєя Шойгу до Пхеньяна, з 8 по 13 вересня, у Росію відправили 1 500 військових КНДР. Зокрема, це підтверджують супутникові знімки, які зафіксували 4 десантні кораблі та 3 фрегати Тихоокеанського флоту країни-агресорки. Саме на цих суднах солдати Кім Чен Ина прибули з портів Чхонджин і Хамхин до російського Владивостока.

Після цього суттєво зросла кількість перельотів російських військово-транспортних літаків АН-124 між Владивостоком і Пхеньяном. Як припускають у ЗМІ, вочевидь, борти перевозили північнокорейських солдатів.

Нині відомо, що 400 військових КНДР тренуються у казармах під Хабаровськом. За даними південнокорейської розвідки, їм видали підроблені документи та російські паспорти, а також замаскували під бурятів та якутів.

У Bild додають, що 5 жовтня Кім Чен Ин відвідав спецпідрозділ у Західному окрузі Корейської народної армії. Військові цього підрозділу вважаються одними з найжорстокіших у світі, адже вони кулаками, руками та залізними молотами розбивали бетонні плити, поставлені на тіла товаришів. Їх також називають "бойовими рабами", оскільки ростили майбутніх солдатів у вакуумі без будь-якого зовнішнього впливу, а також обробляли ідеологією про "дияволів НАТО" та ворогів "вождя".

У ЗМІ припускають, що КНДР відправила у Росію саме підрозділ "бойових рабів", які, до слова, охороняли отця диктатора Кім Чен Іра.