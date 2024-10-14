Імпульс, про який мріє Росія: що можуть зробити війська КНДР в Україні

Росія прагне здобути максимальні територіальні успіхи на полі бою до лютого 2025 року, щоб продемонструвати свою міць та схилити Україну до капітуляції. Оскільки саме тоді в Білий дім прийде новий президент.

Війська КНДР у цьому неабияк можуть допомогти. Якщо Північна Корея швидко направить 30 – 40 тисяч військовослужбовців на фронт в Україну, то їх кинуть туди, де нині ворог відчуває нестачу особового складу. Детальніше 24 Каналу розповів заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь.

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Чому КНДР вигідно відправити своїх бійців у Росію

Армія КНДР налічує більш як мільйон бійців. Тому направити на російсько-українську війну 30 – 40 тисяч військовослужбовців, що є рівнем місячних втрат ворожого війська на полі бою, невелика проблема.

У такий спосіб росіяни можуть компенсувати дефіцит особового складу. Своїм військовим уже платять по 30 тисяч доларів, а північнокорейських можуть використовувати безкоштовно.

Північна Корея – це диктатура, у людей там немає жодних прав. Населення – це арабський ресурс панівної партії. Копати якісь траншеї, працювати на заводі чи загалом відправити помирати до України – це немає взагалі ніякої різниці,

– наголосив Самусь.

Відповідно КНДР дійсно може направити своїх військових у Росію, приміром, в обмін на ракетні технології. Уже ширилася інформація, що Москва допомагає Пхеньяну будувати перший атомний підводний човен. Це серйозно посилить північнокорейські бойові спроможності.

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Що війська КНДР можуть зробити в Україні

Росії не вистачає особового складу. Влада не хоче проводити традиційну мобілізацію. Однак самі ж росіяни не воліють воювати за великі гроші. Тому Кремль шукає спосіб, який допоможе швидко наростити чисельність особового складу для кидання в м'ясні штурми.

Ворог прагне досягти максимальних територіальних успіхів на фронті до лютого 2025 року. У цей момент до Білого дому прийде новий президент, якраз тоді Росія захоче продемонструвати "перемоги" у війні. Буцім "ми окупували весь Донбас і готові до переговорів". Тобто примушуватимуть Україну до капітуляції.

У цьому КНДР може зіграти ключову роль. Якщо швидко передасть кілька десятків тисяч військовослужбовців, підготовлених до піхотних штурмів, це стане імпульсом, про який мріє Росія.

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Окупанти можуть кинути 30 – 40 тисяч північнокорейських бійців на Запорізький напрямок або одразу і на Торецький, і на Куп'янський, і на Вовчанський. Однак раціональніше обрати перший варіант через мовний бар'єр та особливості використання бойової техніки.

"Доцільно використати в одному районі бойових дій з північнокорейським командуванням, яке буде підпорядковане вищому російському. Тому, вважаю, це дуже й дуже імовірно", – констатував Михайло Самусь.