Втрати серед військових КНДР, які воюють на боці Росії, можуть бути суттєвими, – ISW

Росія залучає військових КНДР до війни проти України. У Інституті вивчення війни оцінили можливі втрати серед цих військових.

Армія Росії надає перевагу швидкому набору новобранців, а не досвідченим та підготованим бійцям. Про це пише 24 Канал із посиланням на ISW.

Дивіться також Як змінилася лінія фронту в Україні та Росії за 21 листопада: огляд бойових дій та карти ISW

Де воюють військові КНДР

Російське командування застосовує тактику швидкого набору новобранців і стосовно військових Північної Кореї, що призведе до великих втрат серед їхнього особового складу.

У жовтні українські джерела в розвідці повідомляли, що 11-та бригада повітряно-десантних військ (ПДВ) Росії формує спеціальний "Особливий бурятський батальйон", укомплектований переважно північнокорейськими солдатами, для бойових дій у Курській області.

Аналітики не виключають, що Східний військовий округ Росії, ймовірно, володіє мандатом на підготовку, інтеграцію та розгортання військ КНДР.

Раніше ISW відзначав, що солдати КНДР тренуються разом з різними російськими мотострілецькими формуваннями, які входять до складу СВО. У підпорядкуванні цього округу перебуває Тихоокеанський флот Росії та дві морські піхотні бригади – 155-та і 40-ва.

При цьому 11-та і 83-тя бригади повітряно-десантних військ Росії, входять до структури СВО, проте не підпорядковані йому напряму.

Підрозділи 155-ї морської піхотної бригади, а також 11-ї та 83-ї бригад ПДВ Росії активно розгортаються для у Курській області. Раніше повідомляли, що там розгорнуті війська КНДР. У ISW не виключають, що війська Північної Кореї зараз тренуються з підрозділами 155-ї, 11-ї та 83-ї бригад.

Застосування тих же методів

Аналітики Інституту переконані, що здатність північнокорейців засвоювати та інтегрувати уроки, здобуті під час бойових дій разом із Росією, ймовірно, значно погіршиться. Це неминуче, якщо російське військове командування буде використовувати ці війська у тих же штурмових діях під керівництвом піхоти з високим рівнем виснаження.

Відмінності в якості між різними російськими формуваннями, які й так були до початку повномасштабної війни, дедалі сильніше поглиблюються через те, що Росія веде війну проти України.

Російські формування, які колись вважалися "елітними" тепер функціонують як мотострілецькі підрозділи. Відомо, що вони не мають достатньо особового складу. Вони покладаються на лобові атаки на чолі з піхотою для досягнення тактичних переваг без застосування конкретної тактики.

Аналітики ISW вважають, що втрати на фронті змусили військове командування Росії змістити пріоритет на прискорений набір новобранців для заповнення прогалин у нових підрозділах, а не наданню їм достатньої базової, а тим більше спеціальної підготовки.

Ймовірно, така тактика пошириться і на військових КНДР.

На думку аналітиків, якщо командування Росії буде використовувати війська Північної Кореї з аналогічними до російських підходами, вони, ймовірно, зіткнуться з такими ж темпами відтоку особового складу, як і війська Росії.

Втрати військових КНДР, ймовірно, призведуть до анулювання тих уроків, які сподівалися засвоїти та використати ці військові, коли вступали у війну проти України на боці Росії.