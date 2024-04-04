Польща не планує прямої участі у війні в Україні, – Туск

Польща не має планів брати пряму участь у війні в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Він зазначив, що сказав про це президенту Франції Еммануелю Макрону, а також президенту Сполучених Штатів Джо Байдену.

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Що заявив Туск

На конференції в Глівіце польському прем'єр-міністру Туску поставили запитання про переговори між міністрами закордонних справ країн НАТО, які відбуваються в Брюсселі, зокрема, про можливе створення місії Альянсу в Україні.

Я не коментуватиму це запитання доти, доки не отримаю повну інформацію про масштаби цих переговорів та їхні результати. На цей момент я можу повторити те, що я також сказав президенту Макрону, те, що я також представив іншим лідерам, президенту Байдену: Польща не передбачає прямої участі у війні на українській землі,

– підкреслив Туск.

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