Польща не планує прямої участі у війні в Україні, – Туск
Джерело:РАР
Польща не має планів брати пряму участь у війні в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Він зазначив, що сказав про це президенту Франції Еммануелю Макрону, а також президенту Сполучених Штатів Джо Байдену.
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Що заявив Туск
На конференції в Глівіце польському прем'єр-міністру Туску поставили запитання про переговори між міністрами закордонних справ країн НАТО, які відбуваються в Брюсселі, зокрема, про можливе створення місії Альянсу в Україні.
Я не коментуватиму це запитання доти, доки не отримаю повну інформацію про масштаби цих переговорів та їхні результати. На цей момент я можу повторити те, що я також сказав президенту Макрону, те, що я також представив іншим лідерам, президенту Байдену: Польща не передбачає прямої участі у війні на українській землі,
– підкреслив Туск.
Ймовірне введення військ НАТО в Україну: коротко
- У лютому президент Франції Емануель Макрон заявив, що в майбутньому не можна виключати відправку в Україну західних військових.
- Згодом він наголосив, що його позиція щодо можливості введення західних військ в Україну є зваженою та продуманою.
- Водночас заяви французького президента неоднозначно сприйняли уряди країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.