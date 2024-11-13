Американське військо рано чи пізно втрутиться у війну в Україні, – ветеран армії США

Росія посилює співпрацю з КНДР. Північна Корея вже відправила своїх військових для війни проти України на боці окупантів. США повинні відреагувати на це. Наприклад, надати стільки систем озброєнь, скільки можливо доставити до України залізницею у Польщі.

Штати повинні відповісти розміщенням на території України ракетних систем, якими управляли б американські солдати. Таку думку 24 Каналу озвучив ветеран армії США Раян МакБет.

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"Ми повинні закрити небо над Україною. Є багато речей. Однак одна з найбезпечніших речей, яку ми могли б зробити – це доставити до України ще більше систем озброєння цією залізницею", – вважає він.

США втрутяться у війну

Як зазначив Раян МакБет, Польща та Франція заявляли про те, щоб відправити війська до України для облаштування бойових позицій або виконання логістичних функцій. Війська США також рано чи пізно будуть залучені до війни.

Штати рано чи пізно будуть втягнені в цю війну. Приклад – два роки тому ми були в 1939 році, зараз – 1941 рік. Для Європи Друга світова війна почалася в 1939, але для американців – в 1941. Рано чи пізно ми втрутимося. Ми можемо з таким же успіхом втрутитися на наших умовах, а не тоді, коли ці умови нам нав'яжуть,

– сказав він.

За його словами, сили НАТО будуть втягнуті у війну, тому що рано чи пізно Росія запустить ракету у бік Львова, яка випадково влетить у Польщу, а потім влучить, наприклад, у дитячий садок. Єдина причина, чому американські війська зараз перебувають у Польщі – щоб не дати полякам можливості зайти в Україну для допомоги. Однак рано чи пізно це станеться.

"Ракета, що заблукала, влетить у дитячий садок у Польщі. Або якесь з російських диверсійних зусиль знищить літак у польоті, що вони вже намагалися зробити, але Німеччина спіймала росіян, які пробували встановити бомби на літаки. Або Росія здійснить диверсію на якомусь заводі, декілька людей вб'ють. Або почнуть кібератаку, лікарня постраждає, люди загинуть, тому що генератори не могли включитися, а люди були на апараті штучної вентиляції легень", – припустив ветеран армії США.

Тому рано чи пізно НАТО втрутиться у війну в Україні. МакБет переконаний, що США повинні втрутитися на своїх власних умовах, а не тоді, коли ці умови їм нав'яжуть.