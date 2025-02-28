Ірландія готова відправити миротворців в Україну, – прем'єр Мартін
Ірландія відкрита для допомоги Україні, у тому числі – й відправити миротворців. Про це заявив прем'єр-міністр Ірландії Мішель Мартін після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Irish Examiner.
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Ірландія висловила підтримку Україні
У четвер, 27 лютого, Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Ірландії Мішелем Мартіном. Зустріч відбулася під час короткої зупинки президента України на шляху до США.
Так, Мартін заявив Зеленському, що Ірландія відкрита до надання допомоги, включно з відправленням миротворців в Україну. Він також наголосив, що буде наполягати на прискоренні термінів членства України в Європейському Союзі. За словами Мартіна, Ірландія зацікавлена у цьому.
Прем'єр Ірландії також обговорив з президентом України роботу з досягнення "стійкого і міцного" мирного врегулювання війни, а також питання гуманітарної та фінансової допомоги.
Ми обговорили фінансову підтримку України з боку Ірландії. Я пояснив, що наші зобов'язання в рамках Європейського фонду миру були зірвані рішенням Угорщини накласти вето на розгортання фонду Європейського фонду миру, створеного Європейським союзом,
– повідомив Мартін.
Він також додав, що нині розглядає альтернативні шляхи для надання фінансової допомоги Україні. За словами Мартіна, під час зустрічі із Зеленським "виникла низка ідей".