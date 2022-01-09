Війська ОДКБ взяли під контроль низку стратегічних об'єктів Казахстану

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв провів засідання з високопосадовцями країни. Там йому, зокрема, доповіли про виконання завдань військовими ОДКБ.

У нараді взяли участь, зокрема, генпрокурор, голова Комітету нацбезпеки та виконувач обов'язків очільника МВС. Токаєва запевнили, що силовики "намагаються відновити порядок у Казахстані".

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Влада проводить "зачистку"

У казахського лідера підкреслили, що об'єднаному миротворчому контингенту держав-учасниць ОДКБ передали під охорону низку стратегічних об'єктів. Також додали, що силові структури продовжують "зачистку" населених пунктів. Крім цього, влада стверджує, що проводить заходи щодо затримання протестувальників, яких вона називає "терористами".

Війська ОДКБ взяли під контроль стратегічні об'єкти

У Токаєва заявили, що наразі проти мітингувальників вже порушили 125 кримінальних справ. До органів поліції доставили майже 6 тисяч людей, серед них – нібито багато іноземців.

Влада вважає, що ситуація у регіонах – під контролем. У президента підкреслили, що правоохоронцям вже вдалося звільнити раніше захоплені адмінбудівлі. Андрій Сердюков, який командує силами ОДКБ у Казахстані, заявив про завершення розгортання сил у країні. Він наголосив, що підрозділи іноземних військових "виконуватимуть завдання до повної стабілізації".

Командувач ОДКБ раніше організував захоплення Криму

Нагадаємо, що саме російський генерал Сердюков у 2014 році організовував та керував військовою операцією із захоплення українському Криму.

Тоді він був начальником штабу, а також першим заступником командувача військами Південного військового округу Росії.

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