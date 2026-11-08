Це буде остання зима, – французький політик про виснаження Росії

Ситуація на полі бою вказує на неспроможність Росії прорвати оборону України. На Сили оборони зимою чекає складний період, але він може стати останнім в цій війні.

Про це 24 Каналу розповів член Національних зборів Франції Фредерік Петі, зазначивши, що можлива домовленість про завершення війни не повинна укладатися лише між США, Росією та Україною. На його думку, до процесу обов'язково має долучитися коаліція охочих партнерів з Європи, адже досвід 2014 року показав ціну фіктивного перемир'я.

Гарантії безпеки та коаліція охочих

Фредерік Петі, зазначив, що присутність іноземних військових контингентів є ключовою умовою для дотримання будь-яких домовленостей з Кремлем.

Для нас чітко зрозуміло: якщо буде припинення вогню, ми (європейці – 24 Канал) повинні мати тут війська, коаліцію охочих, щоб гарантувати це припинення вогню. Ми знаємо, що сталося у 2014 році – це не було справжнє перемир'я,

– заявив член Національних зборів Франції .

Також він охарактеризував нинішній етап війни як своєрідне змагання між виснаженням українського суспільства та втратою впевненості російським диктатором. Попри регулярні перебої з електропостачанням і щоденні виклики, рішучість українців не згасає.

Один із моїх колег сказав, що у нього було відчуття, що зима буде жахливою, але це буде остання зима. І я думаю, що я недалеко від того, щоб думати так само. Якщо ми зможемо витримати, ситуація зміниться,

– наголосив політик.

Статичний фронт і настрої у Франції

Фредерік Петі звернув увагу на показовий сигнал з боку ворога: російське міноборони вперше офіційно визнало фронт статичним. Це безпосередньо свідчить про неспроможність армії загарбників прорвати українську оборону та змушує ворожу пропаганду змінювати риторику.

Окремо він прокоментував занепокоєння щодо можливої зміни влади у Франції та ймовірної перемоги Марін Ле Пен. За словами політика, навіть за такого сценарію реалізувати радикальні обіцянки буде вкрай важко, оскільки французький парламент уже ухвалив п'ятирічний військовий закон, де чітко зафіксовані ключові загрози та оборонні зобов'язання держави.

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