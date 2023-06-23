Одеський військком Борисов виїжджав за кордон законно: Гуменюк розповіла чи працює він зараз

Навколо одеського військкома Євгена Борисова розгорівся скандал. Розслідувачі виявили не лише елітне майно, а й дізналися, що він перебував за кордоном під час великої війни.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі програми Свобода Live прокоментувала ситуацію. Вона заявила, що начальник Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євген Борисов їздив за кордон на лікування.

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Виїзд за кордон був законним

Так вона відреагувала на питання, яке виникло на тлі розслідування, проведеного журналістом "Української правди" Михайлом Ткачем.

Наразі було встановлено, що його виїзд за кордон на той момент був абсолютно санкціонований і дозволений. Тобто порушень не було виявлено. Решту звинувачень, підозр і так далі розслідують правоохоронні органи, діяльність яких ми коментувати не можемо,

– зазначила Гуменюк.

За словами речниці ОК "Південь", військком надав усі необхідні документи. Після цього він "виїжджав на лікування, як свідчать результати службового розслідування".

Також Наталія Гуменюк розповіла, що Євген Борисов повернувся до виконання своїх службових обов'язків. Причиною цього став той факт, що за результатами службового розслідування не виявили підстав, щоб відстороняти його від посади військкома.

Борисов казково розбагатів після 24 лютого

Власне, журналісти-розслідувачі виявили, що родина Євгена Борисова володіє нерухомістю, а також автомобілями в Іспанії. Все це добро оцінюють у мільйони євро. І що найцікавіше, розжилися рідні військкома цим усім під час повномасштабного вторгнення.

По-перше, мовиться про віллу родини Борисових, яку оцінюють у понад 3 мільйони євро. Дані іспанського реєстру підтверджують, що рідні військкома все ще володіють маєтком і офісним приміщенням.

Але і це ще не все. Поруч з розкішним маєтком зафіксували електромобіль Mercedes-Benz В-класу, випущений у 2022 році. Обійдеться таке авто у базі від 100 тисяч доларів. Цікаво, що машина, як і сама вілла, зареєстрована на матір Борисова.