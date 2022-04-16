Військкомати в Росії агітують резервістів на короткі контракти терміном від 3 місяців

Військомати Росії продовжують агітувати осіб призивного віку до вступу на контрактну службу. Через дефіцит охочих, держава-агресорка почала вдаватися до хитрих маневрів.

Як повідомляє Генштаб Збройних Сил України, мовиться про запровадження короткострокових контрактів. Однак навіть нетривала служба може коштувати росіянам життя.

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Росія пропонує воювати лише 3 місяці

Після того, як із 1 877 громадян, яких мали викликати на збір, відгукнулися лише 34 особи, Росія почала запроваджувати нові правила контрактної служби.

За наявною інформацією, військкомати Центрального військового округу збройних сил Росії агітують військовозобов’язаних, які перебувають у запасі, до підписання короткострокових контрактів терміном від 3 місяців до 1 року,

– пишуть у новому зведенні.

Попри нестачу кадрів, Центр протидії дезінформації наголосив, що не варто виключати масову мобілізацію на тлі запровадження воєнного стану в Росії. Такий сценарій можливий після провокацій з боку самої держави-агресорки.

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