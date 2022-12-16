Парламент Болгарії остаточно схвалив угоду про постачання зброї Україні

У п'ятницю, 16 грудня, парламент Болгарії прийняв рішення про постачання зброї нашій країні. Угода передбачає надання українським військовим озброєння, техніки та боєприпасів.

За проголосували 166 осіб, проти – 48. Серед тих, хто хотів заблокувати угоду були депутати Болгарської соціалістичної партії і партії "Відродження".

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Яку зброю відправлятимуть в Україну

Болгарія скерує в Україну першу військову допомогу від початку повномасштабного російського вторгнення. Парламент вже схвалив секретний список озброєнь, складений тимчасовим урядом.

Варто додати, що виконувач обов'язків міністра оборони Дімітар Стоянов заявив, що Болгарія не в змозі постачати важке озброєння – лише стрілецьку зброю та боєприпаси.

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