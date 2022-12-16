Парламент Болгарії остаточно схвалив угоду про постачання зброї Україні
Джерело:The Sofia Globe
У п'ятницю, 16 грудня, парламент Болгарії прийняв рішення про постачання зброї нашій країні. Угода передбачає надання українським військовим озброєння, техніки та боєприпасів.
За проголосували 166 осіб, проти – 48. Серед тих, хто хотів заблокувати угоду були депутати Болгарської соціалістичної партії і партії "Відродження".
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Яку зброю відправлятимуть в Україну
Болгарія скерує в Україну першу військову допомогу від початку повномасштабного російського вторгнення. Парламент вже схвалив секретний список озброєнь, складений тимчасовим урядом.
Варто додати, що виконувач обов'язків міністра оборони Дімітар Стоянов заявив, що Болгарія не в змозі постачати важке озброєння – лише стрілецьку зброю та боєприпаси.
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- Міністр економіки та промисловості Нікола Стоянов зазначив, що Болгарія надаватиме допомогу Україні, проте не танками. Мовиться про стрілецьку зброю та деякі боєприпаси.
- Болгарський міністр зауважив, що військова допомога Україні не вплине на боєздатність армії його країни. Окрім цього, рішення ще мають затвердити Народні збори.
- У рамках мандата місії пропонується щороку проходити підготовку бойових медиків Збройних Сил України в Республіці Болгарія.