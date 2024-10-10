Британія може направити війська в Україну для навчання новобранців, — TheThe Times

Про це пише видання The Times. Цей крок стане початком розгортання військової інфраструктури НАТО на території України.

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Британія може направити свої війська до України

Згідно з інформацією видання, розглядаються плани щодо відправлення невеликих груп британських військових інструкторів на захід України. Вони допомагатимуть забезпечити базову підготовку українських новобранців перед їхнім відправленням на лінію фронту на сході країни.

Згідно з інформацією від джерел видання, це рішення британців допомогло б вирішити певні логістичні труднощі, пов'язані з відправкою українських військових на бази Великої Британії для навчання, а також зекономити фінансові ресурси.

Довідка. В рамках багатонаціональної військової операції під кодовою назвою "Інтерфлекс", десятки тисяч українських солдатів пройшли підготовку у Великій Британії. Але за словами міністра оборони Британії Джона Гілі, "найбільшою перешкодою" у підготовці українців є "надання Україною особового складу для навчання".

За словами ще одного джерела видання, відправка британських військ в Україну замість проведення тренувань на військових базах у Великій Британії була б "дешевшою і кращою".

Ми могли б провести навчання там швидше, і це було б дуже далеко від лінії фронту, у відокремлених місцях, тому ризик був би набагато нижчим,

– сказало джерело.

Водночас українське військове джерело зазначило, що переміщення навчань в Україну буде "сильним військово-політичним сигналом" як для інших держав, так і для самої Росії. Це також стане початком "де-факто" розгортання військової інфраструктури НАТО на території України, слугуючи "сильним стримуючим фактором". Таке рішення також дозволить британським військовим переймати бойовий досвід від українських військових і тестувати новітнє озброєння, розроблене для ведення війни.

Українське джерело повідомило, що вони сподіваються, що британське керівництво надихне Францію наслідувати цей приклад і проводити навчання в Україні після того, як дискусії в Парижі, схоже, зайшли в глухий кут з політичних причин.