Південна Корея відмовилася продати зброю Україні, – 3MІ

Сеул не продаватиме Україні зброю через ризики порушення закону. Уряд країни прагне зберегти нейтральну позицію в умовах війни.

Південна Корея не погодилася продавати Україні озброєння, пояснюючи це законодавчими обмеженнями та внутрішніми причинами. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на SBS.

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Чому Південна Корея не надасть зброю Україні

Український представник, який зустрівся з президентом Юн Сок Йолем та міністром оборони, порушив питання про можливість закупівлі систем Cheongung та інших видів зброї. Однак Сеул заявив, що експорт військової техніки до зон активних бойових дій суперечить їхньому законодавству, зокрема закону про зовнішню торгівлю.

Представники оборонних підприємств підтвердили, що запити стосувалися не лише систем ППО, а й артилерійських радарів та боєприпасів. Проте уряд Південної Кореї рекомендував компаніям утриматися від будь-яких переговорів з українською стороною. Зокрема, через високий попит на експортні зразки озброєнь, таких як K9 чи Cheongung, оскільки у країні відсутні запаси для їх передачі Україні.

У Сеулі також наголосили на важливості збереження співпраці з дружніми країнами, такими як США, і продовження моніторингу військової співпраці між Росією та Північною Кореєю. За нинішніх обставин уряд дотримується нейтральної позиції щодо постачання зброї Україні.

Що відомо про зустріч між українською та південнокорейською сторонами