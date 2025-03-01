Фіцо каже, що більше не буде надавати Україні жодної допомоги

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна більше не надаватиме Києву жодної підтримки. Мовиться як і про фінансову, так і про військову допомогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Роберта Фіцо у фейсбуці.

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Фіцо поставив крапку у допомозі Україні

Коментуючи зустріч між президентами України та США, яка відбулася 28 лютого, Роберт Фіцо заявив, що Словацька Республіка не підтримає Україну ні фінансово, ні військовим чином для продовження війни. Водночас словацький прем'єр зазначив, що, якщо інші так вчинять, то країна буде поважати це.

Словаччина має застереження до нереальної стратегії "мир через силу", яка має слугувати лише приводом для продовження війни в Україні. Україна ніколи не буде настільки сильною, щоб вести переговори з позиції військової могутності,

– написав він.

Фіцо також додав, що Словаччина до кінця саміту ЄС (6 березня 2025 року) запропонує необхідність негайного припинення вогню, що, за його словами, відкидають Володимир Зеленський та більшість країн ЄС.

Не забув словацький прем'єр і про транзит російського газу. Зокрема, він вимагає, щоб врешті-решт виникла явна вимога відновити транзит газу через Україну до Словацької Республіки та Західної Європи.

"Ситуація абсурдна, газ зі сходу на захід не тече, але Україна погіршує ситуацію в Європі, забираючи європейський газ. Це російський газ, за який він платить, яким він фінансує російські військові постачання. Неможливо забезпечити конкурентоспроможність Європи, якщо постачання російського газу через Україну не відновляться", – написав Фіцо.

Він також заявив, що, мовляв, допомога, яку в різних формах ЄС і Словацька Республіка надають Україні, "не може набувати форми квитка в один кінець".

Словацький прем'єр також пригрозив, що якщо на саміті не будуть поважати інші думки, окрім продовження війни, то Європейська Рада не зможе узгодити висновки щодо України для вступу у блок.

Водночас глава уряду Словаччини додав, що його країна поважає необхідність підвищення обороноздатності Європи.