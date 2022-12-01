Уряд Італії ухвалив рішення постачати зброю Україні до кінця 2023 року

Попри скасування голосування щодо продовження поставок зброї в Україну, уряд Італії таки ухвалив відповідне рішення. Згідно з ним, Рим надаватиме військову допомогу до 31 грудня 2023 року.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду Джорджії Мелоні 1 грудня. Це фактично продовжує рішення уряду Маріо Драгі, термін якого завершується 31 грудня цього року.

Нагадаємо В Італії скасували голосування щодо продовження поставок зброї в Україну

Італія надаватиме Україні зброю в наступному році

Уряд Джорджії Мелоні одноголосно схвалив постанову про військову допомогу України в 2023 році. Таким чином оборонна допомога від Італії в наступному році залишиться незмінною.

Крім того, наприкінці цього року або на початку наступного уряд Італії може виділити шостий пакет оборонної допомоги Україні. Зокрема до цього пакету можуть ввійти системи ППО, які просить Україна і ракети до них.

Варто зауважити, що уранці 1 грудня італійський парламент скасував голосування щодо продовження поставок зброї Україні –головна опозиційна група, лівоцентристська Демократична партія, поскаржилася, що цей декрет не має прямого стосунку до України й звинуватила уряд у порушенні парламентських правил.

У відповідь міністр зі зв'язків із парламентом Лука Чіріані заявив, що уряд розгляне можливість проведення цього заходу окремим декретом, забезпечивши при цьому його якнайшвидше затвердження.

Продовжувати підтримку України в наступному році обіцяв і міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, який є членом партії "Брати Італії" – правої партії нової прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні, яка є рішучою прихильницею України.

Варто переглянути – які системи ППО допоможуть закрити небо України: дивіться відео