У середу, 18 листопада, уряд Канади оголосив новий пакет військової допомоги для України на 120 мільйонів доларів. До траншу увійдуть датчики для систем ППО, авіаційні боєприпаси та зимове спорядження.

Про деталі оборонного траншу повідомили в Міністерстві оборони Канади.

Що відомо про новий пакет допомоги?

Міністр національної оборони країни Девід Макґінті взяв участь у 37-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у Брюсселі, де підкреслив, що Оттава продовжить підтримувати Київ у війні проти Москви. Під час зустрічі політик наголосив на важливості постійної координації між союзниками та партнерами для надання необхідної підтримки.

Оттава оголосила про передачу нової військової допомоги Києву. Сума нового пакета становитиме 120 мільйонів доларів США. Значну частину коштів спрямують на посилення протиповітряної оборони та спільні міжнародні ініціативи.

Зокрема, Оттава виділить близько 35 мільйонів доларів на закупівлю артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи. Завдяки цьому рішенню загальний внесок країни в чеську програму досяг близько 350 мільйонів доларів.

Понад 62 мільйони доларів Канада спрямує на закупівлю спеціалізованих датчиків для систем ППО, а ще 23 мільйони передбачили для зимового спорядження бійців. Крім того, українські військові отримають 1,6 мільйона 20-міліметрових боєприпасів та 250 тисяч індивідуальних сухпайків безпосередньо із запасів канадської армії.

Україна продовжує захищати свій народ, свою територію та свій суверенітет від агресії Росії, яка триває. Підтримка Канади має й надалі задовольняти потреби українських сил на місцях. Від зміцнення протиповітряної оборони до надання критично важливих боєприпасів та обладнання, ці внески допоможуть Україні захистити свій народ та підтримувати свою оборону. Канада продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно,

– заявив Макґінті.

З лютого 2022 року Канада виділила Україні понад 8,5 мільярда доларів військової допомоги в рамках майже 25,5 мільярда доларів загальної підтримки. 24 лютого 2026 року, відзначаючи чотири роки з початку повномасштабного вторгнення Росії, Макґінті оголосив про поновлення операції UNIFIER ще на три роки, продовживши місію до 2029 року.

Нагадаємо, що в неділю, 15 листопада, міністр оборони України Євгеній Хмара провів переговори з канадським колегою Девідом Макґінті, під час яких сторони обговорили посилення оборони та пришвидшення передачі боєприпасів для винищувачів F-16.