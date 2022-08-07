Щоб зрозуміти, чи змогла б Україна без зброї США, дайте відповідь на два питання
Джерело:фейсбук Миколи Бєлєскова
Люблю розмови в стилі "Треба було самим краще готуватися до війни, а не клянчити тепер зброю в США та їх союзників по НАТО". Що сказати на це.
Правда без "але"
Чи могли б ми краще використовувати наявні ресурси (витрати на Збройні Сили України в останні роки щорічно – це приблизно 2,6 – 2,7% ВВП або 4,5 – 4,7 мільярда доларів), щоб підготуватися до великої війни? Так, могли б безперечно.
Актуальне "Взяти Київ за 3 дні": путін підставив Сі ЦзіньпінаАле чи могли б ми на відповідні ресурси плюс загальну ресурсну базу в приблизно 150 мільярдів доларів ВВП радикально краще вирішити дилеми в трикутнику "утримання – підготовка – розвиток" найбільшої після московії армії в Європі (Туреччину не рахуємо), якими є ЗСУ? Точно ні.
Зброї проти росії багато не буває
Плюс наш ворог – це держава, яка успадкувала від супердержави під назвою СРСР найбільшу частку зброї, амуніції й оборонно-промислового комплексу. Тому, щоб протидіяти такій потузі, потрібні ресурси кратно більші, ніж у нашому розпорядженні.
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Тому, навіть якби ми ефективніше використовували наявні ресурси, то все одно прийшли б до США та їх союзників по НАТО із проханням: "Дайте, будь ласка. Бо це і вам власне треба".
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