Триває активна розмова із США, – речник МЗС прокоментував завершення пакетів військової допомоги

У МЗС прокоментували ймовірне закінчення пакетів допомоги від США цього літа. Там запевнили, що Україна веде перемовини з Америкою щодо закупівлі зброї.

Дипломати працюють над тим, щоб військова допомога від американських партнерів надходила до України. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу, передає 24 Канал.

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МЗС про ймовірне припинення допомоги від США

За словами Тихого, військова допомога США для України триває. Українська сторона веде переговори про нові формати отримання озброєння. Зокрема, йдеться про закупівлю зброї в американців в рамках фонду, створеного за угодою про мінеральні ресурси.

Я переконаний, що нам вдасться знайти рішення, які дозволять отримувати необхідне американське озброєння, обладнання, ліцензії тощо,

– запевнив Тихий.

Водночас речник МЗС не озвучив точних термінів надходження вже ухвалених пакетів допомоги.

Раніше повідомлялося, що законопроєкт про ленд-ліз для України подано до Конгресу США, однак його реалізація малоймовірна через бюджетну економію адміністрації Трампа. Нині найбільш реалістичний шлях постачання зброї для України – це закупівлі через європейських союзників, які мають змогу придбати американське озброєння як для власних потреб, так і для передачі Києву.