Логістика щодо постачання Україні зброї загальмована, – Зеленський

Президент Зеленський зробив важливу заяву щодо військової та фінансової допомоги Україні, яка надходить від партнерів. За його словами, постачання відбувається повільно.

Зеленський підкреслив важливість "вчасної логістики" під час наради для керівників закордонних дипустанов.

Дивіться також Зеленський назвав цілі України, яких удалося досягти на Курщині

Пакети допомоги надходять повільно

Президент наголосив, що треба, аби оголошені пакети підтримки для України достатньо оперативно відчувалися саме на фронті та при формуванні резервів нашої армії.

Зараз, на жаль, логістика загальмована. Це факт. І це стосується, зокрема, домовленостей із провідними нашими партнерами,

– заявив політик.

Починаючи з США, крім цього, Україна має комплекс двосторонніх безпекових угод з партнерами. "Кожна з них має бути повністю реалізована, зокрема щодо річних фінансових зобов'язань", – зазначив президент.

Також у своєму виступі Зеленський підбив підсумки 9 днів Курської операції. Український лідер розповів, скільки населених пунктів вдалося взяти під контроль ЗСУ.