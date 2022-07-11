Нідерланди виділять Україні важке озброєння і фінансову допомогу

Нідерланди продовжать надавати військову допомогу Україні, яка включає важке озброєння. Також нідерландський уряд вирішив фінансово підтримати й економіку нашої держави.

Нідерланди нададуть Україні самохідні гаубиці

Про це за підсумками зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив глава уряду Нідерландів Марк Рютте, повідомляє 24 канал. Він наголосив, що Україну потрібно підтримувати важким сучасним типом зброї.

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Ми надаватимемо від нашої країни важку зброю, панцерники та самохідні гаубиці,

– сказав прем'єр Нідерландів.

Марк Рютте закликав всіх своїх колег у Європі та інших куточках світу також допомагати Україні з важкою зброєю. Нідерландський прем'єр зауважив, що Україна потребує і фінансової допомоги, щоб економіка нашої держави працювала, попри війну.

Нідерланди – в десятці країн-партнерів за обсягом допомоги

Президент Зеленський повідомив, що Нідерланди входять у першу десятку країн-партнерів за обсягом військової допомоги для України.

Глава держави відзначив додаткове рішення Нідерландів надати Україні важке озброєння, а також рішення нідерландського уряду виділити 200 мільйонів євро додаткової фінансової підтримки.

Зеленський заявив, що 200 мільйонів євро допоможуть забезпечити виплати для вчителів, медиків та пенсіонерів.

Водночас глава держави не став конкретизувати деталі військової підтримки з боку Нідерландів.

Я б не хотів готувати росію до неприємних сюрпризів для неї,

– сказав Зеленський.

Він додав, що іноді деталі допомагають, а іноді бувають невчасними. Президент сказав, що потрібно мати результат, а не говорити, що з допомогою отриманої зброї "ми збираємось щось зробити".

Зеленський також підтвердив, що в росії є перевага в кількості артилерії. Президент не став приховувати, що з усіма партнерами обговорює постачання артилерійських систем.

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