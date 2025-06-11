Норвегія передає Україні значно більше винищувачів F-16, ніж заявляла офіційно

Норвегія фактично надала Україні більше винищувачів F-16, ніж повідомлялося публічно. Україна фактично отримала більш ніж вдвічі більше винищувачів, ніж було оголошено офіційно.

Це випливає з річного звіту про торгівлю звичайними озброєннями. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Мілітарний.

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Норвегія передає Україні більше винищувачів, ніж оголошувала

У звіті йдеться про наміри передати Україні 14 винищувачів F-16, тоді як офіційні заяви обмежувалися шістьма літаками.

Стан восьми додаткових бортів у документі не конкретизується. Можливо, що це небоєздатні літаки – наприклад, призначені для тренувань наземного персоналу, розбору на запчастини або використання у ролі макетів-приманок. Подібні літаки у модифікації F-16 ADF також передавали Сполучені Штати.

Цю гіпотезу частково підтверджують представники норвезького уряду, які раніше зазначали, що для ЗСУ готуються лише боєздатні літаки, що були зняті з озброєння ще у 2021 році. Водночас не виключено, що деякі з восьми неанонсованих F-16 все ж могли бути приведені до робочого стану.

15 травня норвезький уряд заявив, що всі заявлені Україні винищувачі F-16 мають бути поставлені до кінця поточного року. Терміни постачання неанонсованих винищувачів залишаються невідомими.

Окрім винищувачів, зі звіту також стало відомо про передачу Україні 20 бронемашин Dingo 2 німецького виробництва та двох інженерних машин NM189 на базі танка Leopard 1.