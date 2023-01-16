Набір зброї з плану Залужного: Піонтковський сказав, наскільки він реалізований

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своєму інтерв'ю наголошував, що йому потрібно 300 танків, 600-700 БМП та 500 гаубиць від Заходу для успішної наступальної операції. Цей "пакет перемоги" поступово готується.

Про це в розмові з українським журналістом Романом Цимбалюком розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський, передає 24 Канал. За його словами, позиція Заходу щодо підтримки України суттєво змінилася упродовж осені 2022 року – все почалося після першого масованого ракетного удару 10 жовтня.

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Захід чітко погодився з планом Володимира Зеленського, що Україна повинна здобути повну перемогу та відновити територіальну цілісність; отримати гарантії безпеки; Росія платитиме репарації, а усі воєнні злочинці мають бути покарані.

Це чітка політична позиція Заходу. Упродовж довгих місяців йшла боротьба між 2 групами в адміністрації Байдена – ті, хто були за перемогу та за "непоразку". Зараз цього немає. Захід чітко сформулював, що він за перемогу України. А ніяких переговорів з Путіним не може бути, доки він не погодиться на повне виведення військ,

– зазначив Піонтковський.

Він підкреслив, що Захід поступово освоїв цю політичну позицію. А зараз все буде "обростати м'язами" військової допомоги, яка працюватиме на перемогу України.

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Потрібно зачекати 2 місяці

Піонтковський вважає, що Захід поступово готує пакет допомоги, про який говорив раніше Залужний – 300 танків, 600-700 БМП та 500 гаубиць. А згодом, як переконаний політик, будуть і ракети ATACMS, і літаки.

Місяці через два в розпорядженні Залужного буде "пакет перемоги". Зрозуміло, що Москва це розуміє і спробує використати ці 2 місяці як вікно можливостей, щоб вбити якнайбільше українців, зруйнувати якнайбільше енергетичних об'єктів. Цей час буде дуже важким,

– вважає Піонтковський.

На його думку, командування ЗСУ використає всю цю техніку для наступальної операції в бік Мелітополя, що суттєво наблизить перемогу України.

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