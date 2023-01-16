Набір зброї з плану Залужного: Піонтковський сказав, наскільки він реалізований
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своєму інтерв'ю наголошував, що йому потрібно 300 танків, 600-700 БМП та 500 гаубиць від Заходу для успішної наступальної операції. Цей "пакет перемоги" поступово готується.
Про це в розмові з українським журналістом Романом Цимбалюком розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський, передає 24 Канал. За його словами, позиція Заходу щодо підтримки України суттєво змінилася упродовж осені 2022 року – все почалося після першого масованого ракетного удару 10 жовтня.
До теми США внесли "суттєві" зміни в воєнну допомогу для України, – CNN
Захід чітко погодився з планом Володимира Зеленського, що Україна повинна здобути повну перемогу та відновити територіальну цілісність; отримати гарантії безпеки; Росія платитиме репарації, а усі воєнні злочинці мають бути покарані.
Це чітка політична позиція Заходу. Упродовж довгих місяців йшла боротьба між 2 групами в адміністрації Байдена – ті, хто були за перемогу та за "непоразку". Зараз цього немає. Захід чітко сформулював, що він за перемогу України. А ніяких переговорів з Путіним не може бути, доки він не погодиться на повне виведення військ,
– зазначив Піонтковський.
Він підкреслив, що Захід поступово освоїв цю політичну позицію. А зараз все буде "обростати м'язами" військової допомоги, яка працюватиме на перемогу України.
Дивіться повну розмову Цимбалюка з Піонтковським на ютубі 24 Каналу: дивіться відео
Потрібно зачекати 2 місяці
Піонтковський вважає, що Захід поступово готує пакет допомоги, про який говорив раніше Залужний – 300 танків, 600-700 БМП та 500 гаубиць. А згодом, як переконаний політик, будуть і ракети ATACMS, і літаки.
Місяці через два в розпорядженні Залужного буде "пакет перемоги". Зрозуміло, що Москва це розуміє і спробує використати ці 2 місяці як вікно можливостей, щоб вбити якнайбільше українців, зруйнувати якнайбільше енергетичних об'єктів. Цей час буде дуже важким,
– вважає Піонтковський.
На його думку, командування ЗСУ використає всю цю техніку для наступальної операції в бік Мелітополя, що суттєво наблизить перемогу України.
Військова допомога Україні: коротко
- Чехія передасть Україні нову партію радянських танків. На одному з них розписався прем'єр-міністр країни Петр Фіала.
- Також президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна передасть роту танків Leopard 2. Все це організують в межах міжнародної коаліції.
- Велика Британія також посилить підтримку України. Вони опублікували новий пакет допомоги, куди увійдуть танки Challenger 2, 100 тисяч артилерійських боєприпасів та багато інших корисних речей.