"Життя жорстоке": Польща не може передати Україні стільки зброї, скільки їй потрібно

Президент Польщі вважає, що Україна має продовжувати боротьбу проти Росії. Але це відбудеться без тих обсягів допомоги, які раніше надавала Польща.

Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив в ефірі RadioZet.

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Польща не може передати Україні стільки зброї, скільки їй потрібно

Я повинен сказати, що життя жорстоке. Україна повинна продовжувати воювати, а ми сьогодні не здатні передати їй таку кількість зброї, яка їй потрібна,

– повідомив Дуда.

Також польський президент повідомив, що Польща не передасть Україні винищувачі МіГ-29, як домовлялися в липні цього року, поки не отримає гарантії безпеки повітряного простору від НАТО. Дуда уточнив, що Варшава чекає на прибуття більш сучасних літаків, які закупила у західних партнерів на заміну МіГам.

Анджей Дуда також висловив думку, що Україна тепер не вважає Польщу одним зі своїх ключових партнерів у війні, оскільки Варшава надала всю військову допомогу, яку могла.

"У якомусь сенсі це може виглядати таким чином", – заявив Дуда, відповідаючи на запитання ведучого, чи правда, що Україна більше не вважає Польщу важливим союзником у боротьбі з Росією.

Крім того, Дуда заявив, що йому дуже хотілося, щоб Україна була країною, яка дуже дружить із Польщею.