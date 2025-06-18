"Повна неадекватність": МЗС прокоментувало вимогу Росії знищити отриману західну зброю

Росія озвучила абсурдні вимоги щодо повного знищення західного озброєння, переданого Україні. У МЗС України заявили, що це є черговим свідченням повної зневаги Кремля до дипломатичних зусиль США у врегулюванні війни.

У МЗС назвали такі вимоги Росії цілковитою неадекватністю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника МЗС України Георгія Тихого у соцмережі X.

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Росія вимагає знищити зброю, що отримала Україна

Російські чиновники майже щодня висувають нові абсурдні вимоги. Повна неадекватність. Москва демонструє повне ігнорування зусиль Сполучених Штатів щодо припинення війни,

– зазначив Тихий.

Його слова стали відповіддю на інтерв’ю заступника глави МЗС Росії Олександра Грушка, який заявив, що в межах можливої угоди про припинення вогню Кремль наполягатиме на демонтажі й знищенні всієї переданої Україні військової допомоги.

"Усі ці надлишки мають бути знищені. Усі міжнародні алгоритми відомі. Вони мають бути скорочені, утилізовані й гарантовані", – сказав Грушко.

Нагадаємо, на саміті G7 Канада оголосила про військову допомогу Україні на суму 2 мільярди канадських доларів (1,47 мільярда доларів США). У пакет підтримки ввійдуть дрони, гелікоптери та боєприпаси.