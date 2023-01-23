Військовий експерт озвучив, скільки бригад можна забезпечити новою бронетехнікою
За підсумками "Рамштайну-8" Україна так і не отримала німецькі Leopard. Натомість у межах нової військової допомоги ЗСУ отримають танки Challenger і Т-72, а також іншу броньовану техніку.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Микола Саламаха. Крім того, він висловив сподівання, що невдовзі Україна отримає й іншу важку броньовану техніку.
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Скільки бригад можна забезпечити новою бронетехнікою
У межах нової військової допомоги українські захисники отримають наступну броньовану техніку:
- бойові машини піхоти Bradley;
- бронетранспортери Stryker;
- автомобілі HMMWV тощо.
Згідно з кількістю тієї бронетехніки, що ми отримаємо – нам достатньо буде сформувати 4 – 5 бригад. Це буде серйозний інструмент у руках Генштабу та Командування Збройних Сил України,
– повідомив військовий експерт.
За його словами, це сценарій на найближчі 3 – 6 місяців. Що ж стосується Leopard, то надалі суспільна думка Німеччини та політичні еліти країн-союзниць працюватимуть з німецькими політиками та канцлером Олафом Шольцом над розв'язанням танкового питання.
Саламаха сказав скільки бригад можна забезпечити новою бронетехнікою: дивіться відео
Тож рано чи пізно танки Leopard надійдуть до України. Ба більше, вже одразу в руки підготованих екіпажів українських бійців, оскільки Польща вже заявила про свій намір розпочати навчання щодо управління німецькими танками на своїй території.
Що увійде до нового пакета військової допомоги від США / Колаж 24 Каналу
Військова допомога Україні від інших країн
- Естонія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги. Так, нашій державі передадуть усі 155-міліметрові гаубиці. Посол Естонії в Україні Каймо Кууск пояснив, що у такий спосіб його країна хоче показати приклад іншим, щоб у них не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати зброю Україні.
- Берлін найближчим часом ухвалить рішення щодо танків Leopard, які просить Київ. Зараз німецький уряд продовжує вивчати це питання. Однак яким буде це рішення – поки невідомо.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, якщо українці отримають авіацію і ракети, то зможуть завершити увесь список озброєння, яке необхідне для перемоги у цій війні. Військовий експерт Олег Жданов впевнений, що Україні нададуть все необхідне озброєння.