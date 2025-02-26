Фактична сума допомоги США не 60 мільярдів, а менш як половина, – дослідження Берклі

Реальна вартість військової допомоги США Україні значно нижча за офіційні дані. Вона становить близько 18,3 мільярда доларів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на нове дослідження університету Берклі.

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Що відомо про справжню вартість допомоги США

Так, дослідження економістів показує, що фактична вартість допомоги США Україні є значно нижчою, ніж повідомляється. Насправді ж вона складає приблизно 18,3 мільярда доларів. Тобто третина від заявленої урядом США суми у понад 60 мільярдів.

Така різниця вийшла через завищені оцінки старих запасів зброї в США, включення кредитів, що підлягають поверненню, та інших облікових факторів.

У публічних наративах про допомогу Україні часто не враховується відмінність між асигнуваннями та фактично наданою вартістю. Це дослідження надає комплексну оцінку на основі даних, яка з’ясовує, скільки насправді Україна отримує,

– акцентують економісти.

За данними бухгалтерського обліку Пентагону, США передали Українці військового обладнання на суму 31 мільярдів доларів. Однак дослідження оцінює фактичну вартість лише у 12,5 мільярдів, враховуючи амортизацію, вік і рівень відмов на полі бою.

Непрямі передачі обладнання через країни-союзники, зокрема Польщу, складають приблизно 20 мільярдів доларів, але лише 340 мільйонів із них принесли пряму користь Україні.

"Багато з переданих одиниць техніки були зняті з озброєння та інакше потребували б утилізації, що спричинило б витрати для американських військових, а обмеження у використанні ще більше знижують їхню цінність", – вказують економісти.