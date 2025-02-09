Питання продовження допомоги Україні від США обговорять цього тижня, – радник Трампа

Нова адміністрація Трампа хоче компенсування військової допомоги Україні. Питання її продовження розглянуть вже наступного тижня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням слова на радника президента США Майка Волца в ефірі NBC News.

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Що Волц думає про продовження військової допомоги Україні

Нам потрібно компенсувати ці витрати, і це буде партнерство з українцями щодо їхніх рідкісноземельних елементів, природних ресурсів, нафти та газу, а також купівля наших. Ці розмови відбудуться цього тижня,

– зазначає Майк Волц.

На його думку, основний принцип полягає у тому, що європейські країни повинні "володіти цим конфліктом у майбутньому". Радник Трампа зазначає, що президент збирається покінчити з війною в Україні. А щодо гарантій безпеки, то США збираються делегувати це питання Європі.

Окрім цього, у Майка Волца запитали, чи справді Дональд Трамп 9 лютого мав розмову з Владіміром Путіним, на що полковник відповів, що "не вдається у деталі". Однак він зауважив, що наступного тижня США обговорять, як завершити війну в Україні з європейськими лідерами.

Відомо, що 12 лютого новий міністр оборони Піт Гегсет відвідає зустріч у форматі "Рамштайн" у Брюсселі. А спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келлог і віцепрезидент Джей Ді Венс представлятимуть США на конференції у Мюнхені. Проте представлення плану Трампа там не планується – попри всі чутки.