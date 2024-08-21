Знищили корабель та С-400 росіян: у Пентагоні підкреслили успішне застосування ATACMS Україною

Україна успішно використовує ATACMS, які передали американські партнери. Завдяки цьому озброєнню було знищено російський корабель та кілька сучасних ракетних комплексів С-400 у Криму.

Про це повідомило Розвідувальне управління Пентагону у своїй новій оцінці. США також зазначили, що російським військовим довелося шукати нових заходів порятунку від ударів ЗСУ по акваторії Чорного моря.

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ЗСУ успішно застосовують озброєння від партнерів

У звіті наголошується на успішному використанні Україною наданої США системи ATACMS. Зокрема, зазначено, що 18 травня внаслідок удару цією системою по Севастополю було потоплено російський корабель. Крім того, повідомляється, що Україна застосувала ракети ATACMS для атак на російську протиповітряну оборону в Криму, знищивши кілька сучасних ракетних комплексів С-400.

, що вартість комплексу С-400 – 1 мільярд доларів.

За інформацією Розвідувального управління Пентагону, удари ATACMS спонукали російські війська посилити системи протиповітряної оборони в Криму, включаючи розміщення новітніх комплексів С-500, щоб захистити такі стратегічно важливі об'єкти, як міст через Керченську протоку.

Україна може почати контрнаступ черев пів року

Також у Пентагоні зазначили, що Україна, як і раніше, не має достатньої кількості боєприпасів, щоб конкурувати з можливостями Росії, яка здатна випускати близько десяти тисяч артилерійських снарядів на день. Незважаючи на схвалену у квітні нову військову допомогу від Конгресу США, цього поки що недостатньо.

Збройні сили України зберігають здатність до оборони, але не зможуть розпочати широкомасштабний контрнаступ щонайменше пів року,

– говориться у звіті.

Також повідомляється, що Росія обрала стратегію виснаження України і здатна утримувати тимчасово окуповану буферну зону, проте їй не вистачає сил для подальшого просування в глиб української території, включаючи наступ на Харків.