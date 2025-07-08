У Кремлі заметушились: пообіцявши зброю Україні, Трамп дає Росії важливий сигнал

Трамп заявив про намір збільшити військову допомогу Україні, аби вона була здатна захищатися. Поки що такі висловлювання американського президента виглядають як ситуативна реакція.

Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив політолог Володимир Фесенко, зазначивши, що він наразі не бачить передумов або ознак того, що свідчить про зміну стратегії в адміністрації Трампа.

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Що вплинуло на рішення Трампа

Політолог вважає, що хоча й реакція Трампа ситуативна, однак вона дуже важлива. Оскільки такої реакції від лідера Штатів наша країна не бачила всі перші місяці його президентства.

"Були призупинення постачання нам зброї (на початку березня), але це ймовірніше був тиск. США хотіли таким чином дотиснути нас по ресурсній угоді, були незадоволені нашою позицією по мирних переговорах. Як тільки Україна погодилась на припинення вогню, тоді постачання зброї відновилось. Це теж була ситуативна реакція", – нагадав Фесенко.

Зараз на реакцію Трампа, як припустив політолог, вплинуло декілька чинників. По-перше, його розчарування і навіть роздратування тим, що Путін не тільки не погоджується на конструктивні мирні переговори, а навпаки посилює війну. Такі дії дисонують з позицією Трампа, його інтересами.

Крім того, у чималої кількості прихильників президента Сполучених Штатів, до яких він прислухається, посилені удари Росії по містах України, загибель мирних громадян, викликає бурхливу негативну реакцію.

Я не виключаю, що на Трампа міг навіть вплинути такий специфічний чинник, як редакційна стаття в New York Post. Це одна з небагатьох газет, яку читає Трамп. Він знає її журналістів, навіть цитує їх. Тому стаття з закликом "озброїти Україну до зубів" вплинула на нього,

– припустив політолог.

Повпливала, зі слів політолога, на рішення Трампа щодо надання нашій країні військової допомоги і його розмова з Зеленським.

Який меседж Вашингтон надсилає Москві

В політичному сенсі така реакція Трампа буде впливати на Росію, в перспективі – на переговорний процес. Фесенко зазначив, що головна причина ескалації війни з боку Росії полягає у тому, що Кремль побачив слабку позицію американського президента, що США вже не є партнером України, періодично припиняють їй постачання зброї. Це, за переконанням політолога, надихало Путіна посилювати бойові дії.

"А зараз США фактично сигналізують про те, що їм не подобається, що Росія ескалює війну, що вони не допустять, аби вона виграла її. Штати не допустять ситуації, коли у росіян буде одностороння перевага у військових ресурсах. Такий сигнал дуже важливий", – наголосив Фесенко.

Політолог звернув увагу на інформацію, що нібито російська сторона погоджується на третій раунд переговорів у Стамбулі. Фесенко вважає, що така поведінка Росії невипадкова, адже тривалий час Кремль відтерміновував цю зустріч. Він припустив, що це може бути реакцією Росії на роздратування Трампа. Тому зараз Москва імітує свою готовність до мирних переговорів з Україною.