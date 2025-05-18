Київ у 35 разів збільшив виробництво зброї: WSJ оцінив, чи може він обійтися без союзників

Так видання The Wall Street Journal зазначає, що вартість зброї, яку може виробляти оборонна промисловість України, зросла з 1 мільярда доларів у 2022 році до 35 мільярдів доларів у 2025-му, передає 24 Канал.

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Чи достатньо у Києва власної зброї, щоб протистояти Росії

Журналісти наголошують, що оборонна промисловість України стає визначальним фактором для здатності країни продовжувати війну з Росією. Також, чим більше Київ виготовляє власного озброєння, тим менше він стає залежним від примх міжнародної політики та змін у ланцюгах постачань.

Нагадаємо, що, за словами президента Зеленського, понад 40% зброї, яку використовують на фронті, зараз виробляється в Україні. Майже на 100 відсотків Україна самостійно себе забезпечує у таких галузях, як безпілотники, безпілотні наземні системи і радіоелектронна боротьба.

Українці також нарощують обсяги виробництва артилерійських систем, бронетехніки, мін і боєприпасів. Втім, наразі цього недостатньо для тривалого протистояння з Росією.

Київ потребує допомоги США та інших західних союзників. Зокрема, йдеться про боєприпаси та перехоплювачі для ППО.

Україна також має проблеми з бюджетом. За словами радника президента Олександра Камишіна, у 2025 році уряд може закупити лише менше половини того, що здатні виробити українські оборонні підприємства.

Відомо, що деякі західні країни фінансують закупівлі зброї в українських оборонних компаній за так званою датською моделлю, де замість постачань Києву зброї виділяються кошти на закупівлю озброєнь у виробників України.