Напрацьовують саме цю модель: якою буде подальша військова підтримка України від США

Україна працює над тим, аби надалі отримувати американську зброю. Вже є один варіант, як все це може відбуватися.

Про це 24 Каналу розповів політолог-міжнародник Ярослав Божко. За його словами, після приходу Дональда Трампа до Білого дому ситуація з військовою допомогою змінилася. Але, звісно, Україна працює над тим, аби мати доступ до американської зброї.

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Як Україна може отримати зброю від США

Як наголосив Божко, судячи з усього, Україна переходить з моделі безплатної допомоги від США – до комерційної. Вже багато говорили про те, що європейські партнери будуть оплачувати потрібне зброю для нашої держави.

Реалії такі, що це буде основна модель взаємин зі США. Іншої моделі немає. І навряд чи вона можлива, коли увага США прикута до Азії, де є серйозний диспаритет з Китаєм. Вони намагаються його виправити зокрема й через перенесення уваги з Європи, Близького Сходу, Африки і так далі,

– підкреслив Божко.

Попри це, американська стратегія все одно буде змінюватися. І там виникатимуть позитивні моменти для України. Сполучені Штати почнуть сильніше тиснути на БРІКС. Вже була заява Трампа про додаткові мита.

Також Штати починають велику торгівельну війну у світі, що може спровокувати падіння цін на сировину. Нафта також впаде у ціні, якщо вдасться об'єднати зусилля США, Саудівської Аравії та інших країн ОПЕК.

Це зараз основний інструмент впливу республіканської адміністрації на становище Росії у світі. Звісно, ще продаж зброї і, можливо, повернення до тих чи інших форм дипломатичного ат політичного тиску до Росії. Але не говоримо про якесь серйозне повернення до політики часів Байдена,

– зазначив Божко.

Додамо, нещодавно Трамп знову заявив, що розчарований через розмову із Путіним. Він також зауважив, що розгляне питання відправки до України систем Patriot.