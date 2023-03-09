"Рука", що дістає далеко, – Ігнат про системи JDAM

Партнери України продовжують постачати сучасне необхідне озброєння для перемоги України у війні. Проте Росія також має безліч зброї та має свій аналог системи JDAM, якою воює проти українців.

Про це 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, Україна потребує більше подібного озброєння.

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Україні потрібна зброя

Юрій Ігнат розповів, що Україна має сучасну зброю та використовує її війні, але її потрібно більше. Також він зазначив, що Росія має свій аналог керованих авіаційних бомб й також використовує їх проти України.

Бачимо, що противник використовує те такі бомби свого виробництва й нещодавно збитий російський літак використовував аналог цих бомб,

– сказав Ігнат.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ відзначив, що у цій війні застосовуються все новіші методи, тактики та види озброєння. Зокрема почастішало застосування БПЛА та керованих бомб.

В чому особливість керованих бомб

Ігнат зазначив, що ці бомби можуть летіти доволі далеко завдяки своїм технічним характеристикам та допрацюванням. Військовий додав, що протистояти літакам, які несуть керовані бомби практично неможливо, бо вони скидають їх за 40 – 60 кілометрів від зони дії української ППО й, відповідно, Україна не може збити ці літаки.

Україна застосовує системи JDAM: дивіться відео

Цю ситуацію можуть змінити далекобійні системи ППО як Patriot або SAMP-T, які знищують цілі на відстані понад 150 кілометрів. Також ситуацію змінять західні літаки, які зможуть пускати ракети на відстань до 180 кілометрів.

Як керовані бомби допомагають Україні

Юрій Ігнат розповів, що системи JDAM - це дуже потужна підтримка для української армії. Він схарактеризував цю зброю як "далеку руку", яка може діставати ворога.

"Це та ж сама далека рука, якою можна діставати ворога на дальніх підступах, знищувати його логістичні постачання й так далі", – сказав речник Повітряних сил.

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