Україна зараз фактично воює з 3 країнами: професор Могилянки про те, що слід зрозуміти Ізраїлю

5 листопада 2022 , 12:58
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Захисники України продовжують вибивати ворогів зі своєї рідної землі. Їм у цьому допомагають міжнародні партнери. Але далеко не всі поспішають це робити. До прикладу, той же Ізраїль.

В інтерв'ю 24 каналу професор кафедри політичних наук Києво-Могилянської Академії Тарас Кузьо пояснив, чому Ізраїлю пора міняти свою позицію. Він наголосив, що зараз Україна воює не лише з Росією.

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Інтерв'ю з Тарасом Кузьо: дивіться відео

Ізраїль повинен відмовлятися від нейтралітету

За словами Кузьо, утримання Ізраїлю від активних дій – "дурня повна". Він підкреслив, що Росія – аж ніяк не нейтральна держава. Ба більше, у неї зараз альянс з Іраном. Останній, нагадаємо, активно постачає країні-агресорці зброю.

До слова, поки ми цитуємо вам уривок з інтерв'ю Тараса Кузьо, Іран таки визнав, що постачав Росії дрони-камікадзе. Це підтвердив міністр закордонних справ країни Хоссейн Амірабдоллахіан. Зауважимо, що раніше офіційний Тегеран усіляко це заперечував.

Україна зараз по суті воює з трьома країнами – Іраном, Росією та Білоруссю. І не через те, що Україна їм оголосила війну – це вони оголосили війну Україні,
– підкреслив Кузьо.

Він додав, що в Ізраїлі повинні зрозуміти, що альянс з Україною проти Ірану – логічний. Такий же, підкреслив експерт, як і між Ізраїлем і Азербайджаном.

Введемо трішки в контекст. Як зазначив Кузьо, Азербайджану дрони постачає як Туреччина, так і Ізраїль. І з цією країною в нього хороші відносини саме через позицію щодо Ірану. Тож дуже хотілося б, щоб і в нашої держави були такі ж. Адже спільний ворог тепер той же.

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Автор: Назарій Лазур