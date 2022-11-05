Україна зараз фактично воює з 3 країнами: професор Могилянки про те, що слід зрозуміти Ізраїлю

Захисники України продовжують вибивати ворогів зі своєї рідної землі. Їм у цьому допомагають міжнародні партнери. Але далеко не всі поспішають це робити. До прикладу, той же Ізраїль.

В інтерв'ю 24 каналу професор кафедри політичних наук Києво-Могилянської Академії Тарас Кузьо пояснив, чому Ізраїлю пора міняти свою позицію. Він наголосив, що зараз Україна воює не лише з Росією.

Читайте також Ізраїль може передати зброю Україні через третю країну, – ЗМІ

Інтерв'ю з Тарасом Кузьо: дивіться відео

Ізраїль повинен відмовлятися від нейтралітету

За словами Кузьо, утримання Ізраїлю від активних дій – "дурня повна". Він підкреслив, що Росія – аж ніяк не нейтральна держава. Ба більше, у неї зараз альянс з Іраном. Останній, нагадаємо, активно постачає країні-агресорці зброю.

До слова, поки ми цитуємо вам уривок з інтерв'ю Тараса Кузьо, Іран таки визнав, що постачав Росії дрони-камікадзе. Це підтвердив міністр закордонних справ країни Хоссейн Амірабдоллахіан. Зауважимо, що раніше офіційний Тегеран усіляко це заперечував.

Україна зараз по суті воює з трьома країнами – Іраном, Росією та Білоруссю. І не через те, що Україна їм оголосила війну – це вони оголосили війну Україні,

– підкреслив Кузьо.

Він додав, що в Ізраїлі повинні зрозуміти, що альянс з Україною проти Ірану – логічний. Такий же, підкреслив експерт, як і між Ізраїлем і Азербайджаном.

Введемо трішки в контекст. Як зазначив Кузьо, Азербайджану дрони постачає як Туреччина, так і Ізраїль. І з цією країною в нього хороші відносини саме через позицію щодо Ірану. Тож дуже хотілося б, щоб і в нашої держави були такі ж. Адже спільний ворог тепер той же.

Останні новини про іранську зброю

Журналісти "Схем" отримали дозвіл на зйомку безпілотника Mohajer-6, збитого неподалік Очакова. Вони й розповіли, які деталі побачили всередині ворожого дрона, який використовує Росія.

Експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак розповів про небезпеку іранських балістичних ракет Fateh-110 і Zolfaghar SRBM. Він підкреслив, що найбільша загроза полягає саме в кількості цих снарядів. Адже у нього не виникають сумніви, що їх неможливо буде збити, адже робили ракети ті ж люди, що й дрони.

Тим часом розвідка США припускає, що Іран міг попросити Росію допомогти з ядерною програмою. Про це повідомили журналісти CNN з посиланням на наявні у них розвіддані.

Напередодні міністр оборони Олексій Резніков розповів, скільки дронів Росія може отримати від Ірану. Мовиться про 2,4 тисячі законтрактованих Shahed-136. Але не факт, що всіх їх доставлять, адже Іран може не виконати свою частину договору.

Варте уваги – Іран опублікував шокуючу заяву про допомогу Росії: дивіться відео