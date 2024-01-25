Сенат Італії схвалив постачання зброї Україні до кінця 2024 року

Сенат Італії дав зелене світло рішенню уряду про продовження дозволу на постачання зброї Україні до кінця 2024 року. Указ прийнято переважною більшістю голосів.

Тепер його передадуть на розгляд нижньої палати парламенту.

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Постачання зброї в Україну

Сенат Італії в середу, 24 січня, схвалив подальші поставки зброї в Україну. Вони триватимуть щонайменше до кінця 2024 року.

Відповідне рішення підтримали 113 сенаторів, водночас 18 – були проти. Зауважимо, що парламентаріїв, які утрималися, не було.

Як зазначається, тепер документ переходить на голосування до Палати депутатів, яка є нижньою палатою парламенту Італії. Ухвала передбачає продовження дозволу на передачу військових активів Україні до 31 грудня 2024 року.

Видання додало, що прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні непохитна у своїй рішучості допомогти Україні.

Проти подальшого постачання зброї до Києва виступив лише опозиційний Рух 5 зірок (М5С).

Допомога Україні від Італії