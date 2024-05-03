Офіцер ЗСУ, політолог Тарас Березовець наголосив в розмові з 24 Каналом, що повноцінне відновлення підтримки з боку західних є дуже гарним знаком. Об'єм цієї допомоги буде збільшуватись, адже після схвалення Конгресом США пакету допомоги Україні, до ініціативи приєднались європейські країни.

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Захід усвідомлює відповідальність

Водночас Захід дуже затягнув з наданням військової допомоги Україні. Впродовж часу, коли наша країна залишилась без неї, нестача озброєння та техніки закривалась виключно силами українських військових.

Ця пауза обійшлася нам дорого. Йдеться не тільки про втрати територій, починаючи з Авдіївки. Ця пауза закривалась героїзмом наших підрозділів та життям українських військових,

– зауважив офіцер ЗСУ.

Проте Захід усвідомлює свою відповідальність, та фактично провал, тому намагається якнайшвидше надолужити це. Але й Росія збільшила виробництво власного озброєння.

Зростання російської економіки на дві третини забезпечується збільшенням замовлень в російському ВПК. Їхня економіка дійсно встала на воєнні рейки. Зараз це вже дає результат,

– зазначив політолог.

Однак це матиме серйозні наслідки. За прогнозами МВФ, за 3 роки Росія опуститься за рівнем ВВП нижче Казахстану та Туркменістану. Проте все одно ця ситуація дуже загрозлива.

"Тому, що російське ВПК продовжує виробляти, хоч і не найсучасніше, а застаріле, але все одно озброєння", – підкреслив Тарас Березовець.

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