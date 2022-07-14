В ОП запропонували створити спеціальну комісію для контролю використання західної зброї

В Україні можуть створити комісію для контролю використання зброї, яку наша держава отримує від західних партнерів. Контроль оборонної допомоги союзників може здійснювати парламент.

Парламент має бути долучений до контролю оборонної допомоги союзників, – ОП

Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він розповів, що пропонує народним депутатам створити Тимчасову спеціальну комісію для підготовки оптимальної моделі парламентського контролю стосовно використання зброї.

До речі Україна веде переговори зі США про постачання ракет до HIMARS, що здатні бити на 300 кілометрів

За словами глави ОП, комісія займатиметься підготовкою і розглядом питань, пов'язаних із контролем над використанням зброї, отриманої від партнерів.

Парламент, як законодавчий орган, має бути долучений до контролю оборонної допомоги союзників,

– заявив Андрій Єрмак.

Очільник Офісу Президента заявив, що мета української влади – максимальна прозорість, "наскільки це можливо в умовах воєнного стану". Він запевнив, що вся отримана західна зброя перебуває на обліку і відправляється на фронт.

"Все чітко контролюється і тепер цей процес стане ще більш відкритим. Саме прозорість є кращим рецептом проти російських маніпуляцій і фейків", – додав Єрмак.

Керівник ОП наголосив, що спроби росії "розбалансувати міжнародну коаліцію навколо України зазнають нищівного краху". Також Єрмак звернув увагу на те, що західні гармати, САУ, HIMARS та інші види озброєнь змінюють ситуацію на фронті.

Тому, за його словами, Україні потрібно більше зброї для звільнення територій.

росія хоче підірвати репутацію України

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр інформувала, що росія веде інформаційні кампанії по багатьох країнах світу з метою перешкодити Україні отримати міжнародну військову допомогу.

Маляр інформувала, що росія намагається підірвати репутацію України як надійного партнера. Зокрема, пропагандисти поширюють фейки, що в Україні буцімто "не так розподіляється і використовується зброя".

У відповідь заступниця Олексія Резнікова наголосила, що країни Заходи жорстко контролюють використання зброї Україною.

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