У ЄС готують пакет військової допомоги Україні на мінімум 6 мільярдів євро, – Politico

Країни Європейського Союзу обговорюють пакет військової допомоги для України на суму щонайменше 6 мільярдів євро. Він повинен зміцнити стратегічну позицію держави перед переговорами з Росією під проводом США.

Зокрема, у межах пакета Євросоюз може надати Україні 1,5 мільйона артилерійських снарядів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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З чого складатиметься новий пакет допомоги для України

За даними видання, Європейський Союз може надати Україні системи протиповітряної оборони та техніку для українських бригад. Окрім цього, там зазначають, що потенційно вартість пакета може зрости до 10 мільярдів євро. Це можливо після того, як держави ЄС оцінять, що можуть передати Києву.

Також планується, що країни Євросоюзу зможуть долучитися до пакета фінансово або військовим обладнанням і їхній внесок буде пропорційним валовому національному доходу. Можливо міністри закордонних справ ЄС розглянуть пакет під час чергової зустрічі в Брюсселі наступного тижня.

Однак, через позицію Угорщини малоймовірно, що військова допомога буде схваленою державами Євросоюзу одноголосно. Внаслідок цього її можуть оформити лиши від коаліції охочих країн.

У виданні також зазначають, що оголошення про цей пакет допомоги може відбутися напередодні символічного візиту єврокомісарів до Києва, який запланований на 24 лютого.