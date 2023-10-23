Допомога йде: в ОП розповіли, як війна в Ізраїлі впливає на військові постачання Україні

В інформаційному просторі з'являється дедалі більше повідомлень, що нібито війна в Ізраїлі забирає на себе більше уваги чи ресурсів, а війна в Україні відходить на другий план. Однак це не так й на ділі все має інший вигляд.

Про це 24 Каналу сказав радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що українцям не варто перейматися з цього приводу.

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Війна в Ізраїлі не впливає на домовленості щодо України

Масла у вогонь підливають провокаційні повідомлення, які час від часу поширюються. Зокрема, днями з'явилася інформація, що Пентагон планує відправити в Ізраїль десятки тисяч 155-мм артилерійських снарядів, які були зарезервовані для України з надзвичайних запасів США.

Зазначимо, що офіційні особи США припустили, що перенаправлення снарядів не матиме негативного впливу на здатність України боротися з російськими військовими.

Ми повинні працювати як раніше і проводити переговори на різних майданчиках, говорити про потреби на цьому етапі війни в Україні. З погляду домовленостей між політичною елітою України й наших партнерів все в рамках домовленостей,

– заспокоїв Подоляк.

Наша держава має низку домовленостей з партнерами. Звісно, іноді на ці домовленості можуть впливати внутрішньополітичні процеси, які відбуваються в країнах. Наприклад, у США зараз немає спікера Палати представників, тому в Конгресі не можна проголосувати за відповідні пакети допомоги в повному обсязі, але попри це, допомога йде.

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Зброї буде більше

На сьогодні поведінка Росії – це ключовий провокаційний елемент, який руйнує систему глобальної безпеки. Якщо не прибрати першопричину, то війна не закінчиться не тільки в Україні, а й в інших регіонах. Навпаки кількість воєн збільшуватиметься, якщо путінська вертикаль управління в Росії залишатиметься і домінуватиме.

Україна отримує і буде отримувати все необхідне для того, щоб довести цю війну до справедливого фіналу. Наші партнери все більш схильні до того, що замало просто стримувати Росію. Агресор має стратегічно програти. Вийти з території України й піти на внутрішню трансформацію, тому всю необхідну допомогу ми отримуватимемо,

– мовив радник голови ОПУ.

Є три нюанси, через які подекуди Україна вчасно не отримує допомогу в потрібній кількості:

бюрократія;

готовність прийняти відповідні політичні рішення;

виробництво.

"Ніхто не планував, що війни будуть такими інтенсивними, тривати понад 600 днів й потребуватимуть величезну кількість снарядів та ракет. Сьогодні масштабні виробництва тільки запускаються і в Україні, й в інших країнах. Кількість інструменту для України збільшуватиметься, але це займе певний час", – додав Подоляк.

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