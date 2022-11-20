Україна отримала від Франції дві батареї ЗРК Crotale, – міністр оборони

20 листопада 2022 , 13:41
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Джерело:

Le Journal du Dimanche

Наприкінці жовтня Франція заявила про наміри надати Україні додаткову військову допомогу. Мовилося про ЗРК "Crotale".

Франція передала Україні дві батареї ЗРК Crotale

Так, вже у листопаді країна передала Україні зенітні ракетні комплекси для захисту неба від російських атак. Про це повідомив Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

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Розповідаючи про вже надану Францією допомогу, Лекорню сказав, що серед останніх переданих Україні систем –  дві батареї ЗРК Crotale, а також дві ракетні системи залпового вогню.

Очільник французького Міноборони зауважив, що загальний обсяг військової допомоги, яку Франція надала Україні, сягає 550 мільйонів євро.

Зокрема, Франція вже передала Україні:

  • 18 самохідних артилерійських установок Caesar,
  • ракети Milan і Mistral,
  • 60 бронетранспортерів VAB,
  • протитанкові міни HDP-2A2,
  • засоби захисту на випадок ядерної, біологічної чи хімічної загрози,
  • прилади нічного бачення.

Також Франція готується до передачі 155-мм гаубиць TRF1.

Крім того, за словами Лекорню, Київ просив про радіолокаційні станції і цей запит ще розглядають.

Франція схвалила фонд підтримки на 200 мільйонів євро

До того ж французький парламент схвалив фонд підтримки на 200 мільйонів євро.

Схвалений фонд підтримки також дозволить Україні замовляти необхідне у французького оборонпрому та забезпечувати обслуговування поставлених систем,
– заявив Лекорню. 

Політик додав, що у межах фонду можлива також закупівля БМП Bastion чи обладнання для понтонних переправ.

За його словами, загальний обсяг французької військової підтримки Україні досягнув 550 мільйонів євро і зараз за цими обсягами вона у п'ятірці найбільших надавачів допомоги.

У Франції вже пройшли навчання 400 українських військових

Крім того, міністр оборони зазначив, що 400 українських військових вже пройшли навчання у Франції. Це ті, хто будуть працювати з переданими системами, і ця діяльність продовжиться у рамках місії ЄС.

Тепер країна хоче провести навчання для 2 тисяч бійців з 15 тисяч, ухвалених у рамках тренувальної місії Євросоюзу.

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Автор: Марта Касіянчук