Ізраїль "переламався" на нашу користь, – Жданов сказав, що Єрусалим може передати Києву

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його уряд не відкидає можливість надання Україні військової допомоги. Така заява є дуже гарним знаком для Києва.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у стрімі на своєму на ютуб-каналі, повідомляє 24 Канал. Раніше Ізраїль наполягав, що має намір обмежитися лише гуманітарною допомогою.

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Однак тепер у Єрусалимі заявили про готовність надати Україні озброєння.

Все-таки Ізраїль переламався. Тенденція пішла на нашу користь,

– зауважив Жданов.

Військовий експерт припустив, що візити представників американського політикуму та спецслужб допомогли Ізраїлю переглянути позицію стосовно військової допомоги Україні.

Ізраїль розглядає можливість надання ППО Україні

Жданов нагадав, що в Ізраїлі розглядають можливість надання Україні військової допомоги оборонного характеру. Зокрема, може йтися про системи протиповітряної оборони "Залізний купол".

Це дуже гарна тенденція. В Ізраїлі більшість населення налаштована на те, аби підтримати Україну. Якщо уряд зараз перегляне свою позицію, то ми можемо отримати оборонні системи озброєння,

– зазначив військовий експерт.

Він додав, що до оборонного озброєння належать насамперед системи ППО.

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У Швейцарії придумали, як допомогти Україні

Також, за словами військового експерта, Україна отримає військову допомогу від Швейцарії. Ця країна знайшла вихід, як передати Україні озброєння, при цьому не порушивши свою конституцію. Адже в основному законі Швейцарії зафіксований нейтральний статус країни.

Швейцарія за символічну плату продасть свої танки Польщі, Словаччині та Чехії. А далі вони можуть розпоряджатися цими танками на власний розсуд. Відповідно, можуть передати їх Україні,

– сказав Жданов.

Він додав, що існує історичний приклад, коли країни діяли за схожою схемою. Як розповів військовий експерт, у 1960-х роках британська компанія "Конкорд" продала певну кількість літаків французьким авіакомпаніям за символічною ціною в 1 франк.

"Ймовірно, Швейцарія надихнулася прикладами, які були в історії", – зауважив Жданов.

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