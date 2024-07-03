Країни НАТО погодили допомогу Україні в розмірі 40 мільярдів євро, – дипломат

Північноатлантичний Альянс планує виділити Україні черговий пакет допомоги. Його вже погодили.

Союзники у НАТО погодилися профінансувати військову допомогу Україні. Наступного року виділять у розмірі 40 мільярдів євро.

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Допомогу будуть підтримувати

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попросив країни-члени підтримувати військову допомогу Україні на тому ж рівні, що й у роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Вони планують додавати близько 40 мільярдів євро (43 мільярди доларів) на рік.

Лідери НАТО підпишуть зобов'язання наступного тижня у Вашингтоні.

НАТО має призначити відповідального за довгострокову допомогу Україні. Відповідне рішення мають ухвалити на саміті Альянсу у Вашингтоні, який відбудеться 9 – 11 липня. За даними газети, Альянс призначить відповідальним високопосадового цивільного чиновника. Він весь час перебуватиме в Києві.

Джерела додали, що ці кроки допоможуть Альянсу краще координувати зусилля західних країн для надання військової підтримки Україні, а також зроблять ЗСУ більш подібними до Збройних сил НАТО.