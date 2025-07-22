Німеччина передасть Україні два Patriot, але за умови заміни, – Пісторіус

Німеччина готова передати Україні два зенітно-ракетні комплекси Patriot, однак лише за умови, що ці системи оперативно замінять. У Берліні пояснюють це критичною потребою зберегти боєздатність і навчальні можливості Бундесверу.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Der Standard. Німеччина готова посилити українську ППО ще двома ЗРК Patriot, але лише в разі, якщо отримає гарантії їхньої швидкої заміни. Про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус.

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Німеччина погодилася на два Patriot для України

Очільник Міноборони зазначив, що Бундесвер не може надовго залишитися без цих систем, адже це підірве навчальний і оперативний потенціал армії.

Ми зможемо передати дві системи, але тільки якщо будемо впевнені, що їх замінять протягом шести – восьми місяців,

– наголосив Пісторіус.

Зараз, за його словами, триває пошук рішень, які дозволять перекинути комплекси Patriot до України. Один із варіантів – тимчасове передання установок іншими європейськими державами, які мають такі системи, за умови, що їх фінансування візьмуть на себе партнери.