Україна отримала вже 90% допомоги, яку виділяв Байден

Україна отримала 90% зброї за програмою PDA, решта 10% – бронетехніка, яку доставлять до серпня 2025 року. Постачання озброєнь триватиме завдяки контрактам із США.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ABC News. Україна вже отримала 90% озброєння, яке передбачалося в межах програми Presidential Drawdown Authority – механізму, що дозволяє президенту США швидко передавати військову допомогу зі складів Пентагону без схвалення Конгресу.

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90% допомоги від Байдена вже в Україні

У рамках цієї ініціативи Київ отримав значний обсяг боєприпасів та протитанкових систем. Решта 10% військової допомоги, яка ще не надійшла, складається переважно з бронетехніки та спеціального обладнання для неї.

За інформацією журналістів, її постачання заплановане до серпня 2025 року.

Попри значну кількість вже отриманої допомоги, питання подальшої підтримки з боку США залишається актуальним. Як зазначає ABC News, стабільний потік озброєнь до України, ймовірно, збережеться ще на кілька років.

Це пояснюється контрактами, які Київ уклав із приватними американськими компаніями на закупівлю нових видів зброї. Багато з цих угод уже фінансово забезпечені, що гарантує постачання навіть за умов можливої політичної нестабільності у Вашингтоні.

Водночас подальше виділення великих пакетів військової допомоги залежить від рішень нинішньої адміністрації США та позиції Конгресу.