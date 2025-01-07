Адміністрація Байдена скоро оголосить про фінальну "суттєву" військову допомогу Україні

Адміністрація Байдена планує оголосити про фінальний масштабний пакет військової допомоги для України. Статися може це під час візиту міністра оборони США Ллойда Остіна до Німеччини на авіаційну базу Рамштайн в четвер, 9 січня.

Там він планує зустрітися з представниками приблизно 50 країн-партнерів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на AP.

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Що відомо про нову допомогу Україні від США

Видання пише, що двоє високопоставлених чиновників з міноборони США не назвали точної суми, але зазначили що пакет буде "значним".

"Хоча він не включатиме приблизно 4 мільярди доларів, які залишилися в рамках фінансування, схваленого Конгресом для України", – зауважили в AP.

Урядовці кажуть, що ймовірно, з цієї суми залишиться ще "декілька мільярдів доларів", які зможе надати Україні нова команда Трампа, якщо вона вирішить це зробити.

До слова, ця поїздка Остіна стане його останньою зустріччю з партнерами у форматі "Рамштайн", який він організував для захисту України після вторгнення Росії в лютому 2022 року. Завдяки цьому Україні вдалося отримати понад 126 мільярдів доларів на зброю та військову підготовку. Штати з цієї суми надали 66 мільярдів доларів.

"Пакет, який буде оголошено в четвер, буде взято з наявних запасів з метою передачі більшої частини зброї, обіцяної Україні, до моменту, коли Трамп складе присягу" – додали у виданні, посилаючись на одного із чиновників.