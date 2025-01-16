Теорія для всіх, практика – для чоловіків: як проходитиме базова військова підготовка у ВНЗ

З вересня 2025 року у вищих навчальних закладах для студентів стартує курс базової військової підготовки. Її проходитимуть всі, однак практичний курс буде обов'язковим лише для чоловіків.

Крім того, пройти базову військову підготовку зможуть не всі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву заступника міністра оборони, бригадного генерала юстиції Сергія Мельника в ефірі телемарафону.

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Що треба знати про базову військову підготовку для студентів

Мельник повідомив, що президент України Володимир Зеленський 15 січня підписав ухвалений ВР проєкт закону про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки №12076. Він передбачає системне впровадження базової загальновійськової підготовки для студентів-здобувачів вищої освіти.

Так, вже з вересня 2025 року у ВНЗ розпочнуть викладати базову військову підготовку. Вона триватиме 300 академічних годин і складатиметься з двох частин:

теоретичний курс – це 90 академічних годин, які студенти проходитимуть у своїх закладах освіти;

практичний курс – 210 академічних годин у навчальних частинах, центрах Збройних Сил та інших установах.

Базова військова підготовка буде на 1 – 2 курсах ВНЗ. Відвідувати теоретичний курс мають всі студенти – як чоловіки, так і жінки. Що ж стосується практики, то вона є обов'язковою лише для чоловіків. Жінки можуть пройти курс, але виключно за власним бажанням.

Жінки, які придатні за станом здоров'я, проходитимуть практику тільки за власним бажанням. Для цього вони мають стати на військовий облік в ТЦК і СП,

– повідомив Мельник.

Крім того, Мельник наголосив, що згідно зі статтею 15 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" для юнаків віком від 18 років до 25 років, які не є студентами закладів вищої освіти, також передбачена обов'язкова базова військова служба.

"Це означає, що кожен чоловік від 18 років до досягнення ним мобілізаційного віку має її пройти. Час проходження базової військової служби можна обрати самостійно", – пояснив заступник міністра оборони.

Водночас звільняються від базової військової служби лише ті громадяни, які вже проходили підготовку у закладах вищої освіти, раніше перебували на військовій службі або визнані непридатними до неї за станом здоров'я.



Після проходження базової військової підготовки студенти складають військову присягу та отримують сертифікат і військо-облікову спеціальність.